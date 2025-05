Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Mittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 38,27 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 0,3 Prozent auf 38,27 EUR ab. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,02 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,03 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145.472 Porsche Automobil vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,46 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 25,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,43 EUR an.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 458,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 59,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,14 EUR je Aktie belaufen.

