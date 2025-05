Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 37,86 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 37,86 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 37,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 298.324 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 04.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 19,55 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2024 mit 1,91 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,43 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Porsche Automobil vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,49 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 59,65 Prozent auf 458,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,14 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 19.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 12,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

