Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verteuert sich am Freitagmittag

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 38,08 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 38,08 EUR. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 38,35 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 131.442 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 51,26 EUR erreichte der Titel am 04.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,20 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 38,43 EUR angegeben.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 EUR gegenüber 3,49 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 59,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 458,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,14 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,14 EUR je Aktie belaufen.

