Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Mittag mit Verlusten

Die Porsche SE Vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16.06.2022 12:22:00 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 67,92 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 67,60 EUR. Bei 69,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 226.299 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2022 markierte das Papier bei 97,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche SE Vz-Aktie derzeit noch 30,45 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 67,02 EUR. Mit Abgaben von 1,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 97,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche SE Vz am 10.05.2022.

Am 08.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Porsche SE Vz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 09.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,74 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images