Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Top News
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern
Profil
Blick auf Aktienkurs

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

18.09.25 09:30 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Mit einem Kurs von 35,73 EUR zeigte sich die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 35,73 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,89 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 35,67 EUR. Bei 35,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.266 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 42,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,28 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 14,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,96 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 37,71 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche Automobil vz ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,53 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,13 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumMeistgelesen
