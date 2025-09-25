Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil gewinnt am Freitagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 33,21 EUR.

Die Porsche Automobil-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 33,21 EUR. In der Spitze gewann die Porsche Automobil-Aktie bis auf 33,31 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,13 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 87.393 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 42,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil-Aktie somit 22,08 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Porsche Automobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,96 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,47 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1,53 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil 1,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche Automobil-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil ein EPS in Höhe von 8,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

