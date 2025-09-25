Porsche Automobil Aktie News: Anleger greifen bei Porsche Automobil am Freitagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Porsche Automobil-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 33,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 33,14 EUR. In der Spitze gewann die Porsche Automobil-Aktie bis auf 33,31 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,13 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 142.421 Porsche Automobil-Aktien.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR. 28,61 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil-Aktionäre 1,91 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,71 EUR je Porsche Automobil-Aktie an.

Porsche Automobil ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,53 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,17 EUR je Aktie belaufen.

