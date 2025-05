Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz präsentiert sich am Nachmittag stärker

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 35,54 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 35,54 EUR zu. Bei 35,86 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 35,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 175.995 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 51,26 EUR markierte der Titel am 04.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 30,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,20 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,43 EUR an.

Porsche Automobil vz gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei -1019000000,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 189,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

