Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 35,84 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 35,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 35,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,71 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.464 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 04.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 51,26 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 43,02 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Abschläge von 15,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 1,91 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,43 EUR aus.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil vz 3,49 EUR je Aktie generiert. Porsche Automobil vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -1019000000,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 11,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Porsche Automobil vz-Analyse: Bernstein Research verleiht Porsche Automobil vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: Porsche Automobil vz-Dividende niedriger

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren bedeutet