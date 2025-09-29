Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche Automobil-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 33,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 33,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil-Aktie bis auf 33,30 EUR. Mit einem Wert von 33,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.950 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Verlust von 8,53 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,63 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil mit einem Umsatz von insgesamt 1,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,45 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Porsche Automobil die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil-Gewinn in Höhe von 8,17 EUR je Aktie aus.

