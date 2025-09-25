Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Mittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche Automobil. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die Porsche Automobil-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 33,43 EUR. In der Spitze gewann die Porsche Automobil-Aktie bis auf 33,65 EUR. Bei 33,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Porsche Automobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111.947 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,88 Prozent könnte die Porsche Automobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,71 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,53 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche Automobil einen Umsatz von 1,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die Porsche Automobil-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,17 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil-Aktie

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent

Aktien von Volkswagen und Porsche nach Vortages-Rutsch erholt

Porsche-Aktien tiefrot: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnung