Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil. Zuletzt sprang die Porsche Automobil-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 33,27 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Porsche Automobil-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 33,27 EUR nach oben. In der Spitze legte die Porsche Automobil-Aktie bis auf 33,65 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil-Aktien beläuft sich auf 167.794 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil-Aktie derzeit noch 28,10 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die Porsche Automobil-Aktie damit 9,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,96 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,71 EUR für die Porsche Automobil-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,53 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

