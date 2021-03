Volkswagen-Aktie steigt: VW-Kernmarke schafft es operativ in die schwarzen Zahlen - Corona drückt Gehalt von VW-Chef

Vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen durch die Dieselaffäre wies der Konzern für die Marke am Dienstag einen Gewinn von 454 Millionen Euro aus. Lange war unklar geblieben, ob die Wolfsburger hier noch den Schwung zurück in die schwarzen Zahlen schaffen. Nach dem ersten Halbjahr und den Einbrüchen in der Corona-Krise hatte die Marke mit dem VW -Logo einen operativen Verlust von 1,5 Milliarden Euro angehäuft. Das Management um Markenchef Ralf Brandstätter hatte sich aber kämpferisch gegeben, die Wende noch zu schaffen. Details stellt die Kernmarke am Mittwoch vor.

Im Vorjahresvergleich wird allerdings deutlich, wie das Geschäft unter Corona gelitten hat. Der Umsatz der Marke brach um ein knappes Fünftel auf 71,1 Milliarden Euro ein. Das bereinigte operative Ergebnis lag mit 454 Millionen Euro fast 90 Prozent unter dem Vorjahreswert von 3,8 Milliarden Euro. Die entsprechende Umsatzrendite sank von 4,3 auf 0,6 Prozent.

Bei AUDI machte sich die Krise mit einem Umsatzrückgang von 10 Prozent auf 50 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnisrückgang von 40 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro ebenso bemerkbar. Gut weg kam Porsche, wo im Autogeschäft der Umsatz mit 26,1 Milliarden Euro stabil blieb und das operative Ergebnis nur um knapp 5 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro sank. Unter den Konzernmarken fuhren die leichten VW-Nutzfahrzeuge, Seat und der Lkw-Bauer MAN einen operativen Verlust ein.

Volkswagen bekräftigt Ausblick für 2021

Volkswagen rechnet dieses Jahr wie geplant mit deutlich besseren Geschäften und setzt weiter auch auf Kostensenkungen. Der Umsatz im Konzern und im Pkw-Geschäft soll 2021 signifikant über dem Vorjahreswert liegen, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Die operative Rendite soll am oberen Ende der Bandbreite 5,0 bis 6,5 Prozent liegen. In den Folgejahren soll schnellstmöglich der Zielkorridor von 7 bis 8 Prozent wieder erreicht werden.

Dazu beitragen sollen auch Kostensenkungen. So sollen die Fixkosten bis 2023 gegenüber einem Stand von 2020 um rund 2 Milliarden Euro bzw. 5 Prozent sinken, so VW. Bei den Materialkosten werde bis dahin eine Reduzierung um 7 Prozent angestrebt. Darüber hinaus sollen konzernweit stärker Synergien gehoben werden.

"Das gute Abschneiden im Krisenjahr 2020 gibt uns Rückenwind für die Beschleunigung unserer Transformation", sagte VW-CEO Herbert Diess laut Mitteilung.

Der Konzern wolle nun vor allem seine Plattformstrategie weiterentwickeln. Künftig sollen Fahrzeuge und Services aller Konzernmarken auf weitgehend einheitlichen technischen Grundlagen aufbauen. Die Strategie umfasst neben Hardware und Software auch die Batterie und das Laden sowie Mobilitätsdienste.

Corona-Lage drückt Gehalt von VW-Chef - aber immer noch 6,1 Millionen

Der gesunkene Gewinn von Volkswagen hat 2020 auch das Gehalt von Konzernchef Herbert Diess etwas geschmälert. Der Topmanager erhielt - ohne Berücksichtigung von Rentenansprüchen - laut Vergütungsbericht rund 6,1 Millionen Euro, gut 900 000 Euro weniger als für das Vorjahr. Das lag vor allem an einer deutlich geringeren variablen Komponente, in die unter anderem die Entwicklung des zuletzt von der Corona-Krise getrübten Geschäftsergebnisses einfließt. Diese fiel um mehr als 2,2 Millionen Euro niedriger aus.

Ein Teil des Rückgangs wurde jedoch durch einen weiteren Bonus für die VW-Vorstände ausgeglichen, wie aus den am Dienstag vorgelegten Zahlen hervorgeht. Dieser orientiert sich wiederum an den drei Jahren davor (2017 bis 2019) und brachte Diess knapp 1,8 Millionen Euro ein.

Die Werte sind nur schwer direkt vergleichbar. Denn beim letzten Mal war in der Gesamtsumme auch noch eine Zahlung enthalten, die aus einem nach Beginn der Dieselkrise zunächst auf Eis gelegten Aktienpaket stammte. So etwas taucht nun nicht wieder auf.

Die Gehälter der VW-Vorstände bestehen aus einem fixen Basisgehalt plus Nebenleistungen sowie zwei variablen Bestandteilen: einem am laufenden Jahr und einem an einer Spanne von drei zurückliegenden Geschäftsjahren ausgerichteten Bonus. Für letzteren ist die Auszahlung über mehrere Stufen und Abschläge gestaffelt. Diess' Rentenansprüche beliefen sich 2020 auf knapp 1,6 Millionen Euro.

VW-Konzern verfehlt CO2-Ziel etwas deutlicher

Der VW-Konzern hat die Flottenziele zur Senkung des CO2-Ausstoßes im vergangenen Jahr noch etwas deutlicher verfehlt als bisher errechnet - aber weiterhin nur knapp. Insgesamt lagen die Emissionen neu verkaufter Autos 2020 zusammen mit den Werten einiger kleiner Hersteller im maßgeblichen "Pool" bei der EU um rund 0,8 Gramm je Kilometer über dem zulässigen Durchschnitt. Im Januar hatte VW eine Abweichung von rund 0,5 Gramm vom Zielwert gemeldet. Das Unternehmen nannte am Dienstag aktualisierte Berechnungen als Grund. Das offizielle Ergebnis teilt die EU in den kommenden Monaten mit.

Unabhängig vom Verfehlen der Zielmarke hatte VW im abgelaufenen Jahr absolut betrachtet deutliche Einsparungen des klimaschädlichen CO2 erzielen können. Der Ausstoß sank um gut ein Fünftel. In diesem Jahr soll nun die Gesamtzielmarke erreicht werden, zumal der Konzern mehrere weitere Elektromodelle auf den Markt bringen will.

Umweltschützer kritisieren allerdings die Berechnung der Werte selbst und monieren verschiedene Schlupflöcher. Greenpeace betonte, vor allem die doppelte Berücksichtigung besonders sauberer Modelle über "Supercredits" oder die Möglichkeit des De-facto-Herausrechnens besonders schwerer Modelle führten seit langem dazu, dass die reale Klimabilanz weit schlechter ausfalle als nach außen hin dargestellt.

Zudem blieben Hybridmodelle eine Mogelpackung, weil der Verbrenner in den meisten Situationen hinzugeschaltet werde. Der Verkehrsexperte des BUND, Jens Hilgenberg, sagte: "Mit dem Verkauf einer großen Zahl von Plug-in-Hybriden und ihren unrealistisch niedrigen, offiziellen Verbrauchswerten konnte auch der CO2-Flottengrenzwert der EU für 2020 trotz immer größerer, schwerer Autos fast erreicht werden. Ein rein theoretischer Beitrag zum Klimaschutz, der sich auf Lücken in den Regelungen stützt und das Erreichen der Klimaziele konterkariert."

In der EU gelten seit 2020 verschärfte Vorgaben für den CO2-Ausstoß. Branchenweit sollte dieser - von Übergangsregelungen abgesehen - bei 95 Gramm pro gefahrenem Kilometer liegen. Jeder Autohersteller hat je nach Marktposition und Schwere der Modelle eigene individuelle Ziele.

Im XETRA-Handel gewinnen VW-Aktien daraufhin zwischenzeitlich 6,30 Prozent auf 207,05 Euro.

