Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Porsche gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 77,56 EUR zu.

Die Porsche-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 77,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 78,20 EUR. Mit einem Wert von 77,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 301.944 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 120,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 35,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 7,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 104,50 EUR je Porsche-Aktie an.

Porsche ließ sich am 26.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,04 Prozent auf 9,01 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,08 EUR fest.

