Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 68,98 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 68,98 EUR. Bei 68,58 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 70,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 203.792 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 28,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,68 EUR am 23.09.2024. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 8,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 86,88 EUR angegeben.

Am 24.07.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 präsentieren. Am 23.10.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

