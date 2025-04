Porsche Aktie News: Porsche verbilligt sich am Mittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 42,75 EUR.

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 42,75 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 42,63 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 373.120 Porsche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 96,28 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 125,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 40,43 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 5,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 63,14 EUR.

Am 03.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,52 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche einen Umsatz von 10,40 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 3,38 EUR im Jahr 2025 aus.

