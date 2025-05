Aktienkurs im Fokus

Porsche Aktie News: Porsche legt am Donnerstagnachmittag zu

29.05.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 43,39 EUR.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 43,39 EUR. Bei 43,84 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 306.953 Porsche-Aktien den Besitzer. Am 04.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 80,23 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,43 EUR ab. Mit Abgaben von 6,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,34 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,72 EUR für die Porsche-Aktie aus. Porsche veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 8,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 9,01 Mrd. EUR umsetzen können. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Porsche am 30.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026. Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,22 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Tesla-Aktie dennoch positiv: EU-Automarkt erholt sich - VW legt zu, Tesla bricht ein Porsche-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform Aktien von BMW, Mercedes-Benz und Co. im Minus: Autowerte brechen nach Trumps Zolldrohung ein

