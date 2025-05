Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 43,59 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 43,59 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,79 EUR an. Bei 43,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 191.289 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 40,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,25 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,34 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 49,72 EUR angegeben.

Porsche gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 8,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,01 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 29.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,22 EUR fest.

