Porsche Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Porsche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 65,82 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 65,82 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 65,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,10 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.937 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,45 EUR) erklomm das Papier am 12.09.2023. Mit einem Zuwachs von 55,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 65,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 1,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 93,88 EUR.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 EUR, nach 1,50 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Porsche dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

