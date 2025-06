Porsche Aktie News: Anleger greifen bei Porsche am Mittwochnachmittag zu

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 42,84 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 42,84 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,50 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,47 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 426.441 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2024 bei 76,14 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,73 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 5,63 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,34 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 49,72 EUR.

Am 29.04.2025 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Porsche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

