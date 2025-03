Porsche Aktie News: Porsche fällt am Donnerstagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 54,38 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 54,38 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 53,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,84 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 453.125 Aktien.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 96,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 77,57 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,40 EUR am 12.03.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 1,80 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 69,88 EUR angegeben.

Porsche veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,11 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,40 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 17.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,26 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

