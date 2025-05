Porsche Aktie News: Porsche legt am Vormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 48,04 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 48,04 EUR zu. Bei 48,64 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,61 EUR. Bisher wurden heute 27.422 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 79,35 Prozent zulegen. Bei 40,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 49,72 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 29.04.2025. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 8,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

