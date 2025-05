Porsche Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Porsche

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 47,87 EUR ab.

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,0 Prozent auf 47,87 EUR nach. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,43 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,46 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 143.005 Aktien.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 86,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 44,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 40,43 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 18,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,72 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,31 EUR fest.

