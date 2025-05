Porsche Aktie News: Porsche wird am Mittag ausgebremst

Blick auf Porsche-Kurs

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 47,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,7 Prozent auf 47,42 EUR. Die Porsche-Aktie sank bis auf 47,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 62.125 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 81,70 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (40,43 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 14,74 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,72 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 8,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 9,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,31 EUR fest.

