Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 47,06 EUR.

Die Porsche-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 47,06 EUR abwärts. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 46,79 EUR. Bei 47,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 169.571 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,16 EUR an. Mit einem Zuwachs von 83,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,43 EUR ab. Abschläge von 14,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je Porsche-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,72 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 29.04.2025. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Porsche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform

US-China-Entspannung beflügelt deutsche Autowerte: Aktien von Mercedes-Benz, BMW & Co. im Aufwind

Porsche-Aktie gewinnt: Zwei neue Vorstände bestellt