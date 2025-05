Porsche Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Porsche

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 47,54 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 47,54 EUR ab. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,47 EUR nach. Bei 47,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 15.125 Stück.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,16 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 81,24 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,43 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 14,96 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,72 EUR an.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 29.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,31 EUR je Porsche-Aktie.

