Porsche Aktie News: Porsche gibt am Mittwochnachmittag ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 47,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 47,75 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 47,43 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,46 EUR. Bisher wurden heute 247.884 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 80,44 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 40,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,72 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 29.04.2025 vor. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 8,86 Mrd. EUR, gegenüber 9,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,70 Prozent präsentiert.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform

US-China-Entspannung beflügelt deutsche Autowerte: Aktien von Mercedes-Benz, BMW & Co. im Aufwind

Porsche-Aktie gewinnt: Zwei neue Vorstände bestellt