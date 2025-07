Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 42,46 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 42,46 EUR ab. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,37 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 42,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 413.892 Porsche-Aktien.

Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,64 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,58 EUR am 26.06.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 7,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,21 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,14 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,01 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche am 30.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 1,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

