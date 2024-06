Porsche Aktie News: Porsche am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Porsche-Kurs

Die Aktie von Porsche gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 70,52 EUR.

Die Porsche-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 70,52 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 69,66 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 281.524 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 116,40 EUR markierte der Titel am 04.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 65,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.06.2024 bei 69,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 2,16 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,27 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 104,50 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 26.04.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Am 23.07.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,07 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

BYD-, VW-Aktien & Co.: Autowerte nach Zollandrohung weiter im Blick - China droht mit Klage

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter

XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer