Porsche Aktie News: Porsche macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

So entwickelt sich Porsche

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 42,42 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 42,42 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 42,99 EUR. Bei 42,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 309.020 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,00 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 76,80 Prozent wieder erreichen. Bei 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 6,69 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 48,14 EUR.

Am 29.04.2025 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 9,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,69 EUR je Aktie belaufen.

