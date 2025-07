Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Vormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 42,63 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 42,63 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 42,63 EUR. Mit einem Wert von 42,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 10.022 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 75,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 43,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,14 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,69 EUR je Porsche-Aktie.

