Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Porsche. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 69,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 69,00 EUR zu. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,54 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 139.998 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 116,40 EUR markierte der Titel am 04.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 40,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 67,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2024). Mit einem Kursverlust von 1,62 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,35 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 103,25 EUR.

Am 26.04.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 24.07.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie in Rot: JPMorgan hat Kursziel für Porsche-Aktie gesenkt

Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer

Börse Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell