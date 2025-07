Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Vormittag fester

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 41,65 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 41,65 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,67 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.422 Porsche-Aktien.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,07 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,58 EUR am 26.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 4,97 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 48,14 EUR angegeben.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Porsche am 30.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,69 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie in Grün: Blume kündigt weiteres Sparprogramm an

Showdown im Handelskrieg: Brüssel warnt Trump vor Eskalation

JPMorgan sieht Scout24 und GEA bald im DAX