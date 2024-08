Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochvormittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 69,50 EUR.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 69,50 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,68 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.203 Porsche-Aktien.

Am 31.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 103,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,12 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 6,30 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,38 EUR.

Porsche gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 10,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,49 EUR fest.

