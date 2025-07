Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 41,58 EUR.

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,6 Prozent auf 41,58 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 41,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 47.491 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 75,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 5,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,14 EUR an.

Am 29.04.2025 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 8,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 1,69 EUR je Aktie aus.

