Porsche Aktie News: Porsche verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 70,58 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Porsche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 70,58 EUR. Bei 70,98 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 70,38 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 83.912 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 103,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,12 EUR ab. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 8,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,11 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 97,38 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 24.07.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,33 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Porsche.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 4,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

