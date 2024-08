Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 70,56 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 70,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 70,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.849 Porsche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2023 bei 103,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 46,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,12 EUR. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,71 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 97,38 EUR angegeben.

Am 24.07.2024 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 23.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,49 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

