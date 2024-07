Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag im Minus

Kurs der Porsche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 68,00 EUR.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 68,00 EUR abwärts. Die Porsche-Aktie sank bis auf 67,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.839 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2023 bei 113,60 EUR. 67,06 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,66 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,44 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,20 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,25 EUR.

Am 26.04.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 23.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

