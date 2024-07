Porsche Aktie News: Porsche am Montagmittag in Grün

Blick auf Porsche-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 70,90 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 70,90 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.707 Porsche-Aktien.

Am 03.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 37,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 7,39 Prozent sinken.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,14 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,38 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 24.07.2024. In Sachen EPS wurden 1,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 10,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,33 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 4,58 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

