Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 70,40 EUR zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 70,40 EUR. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,08 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 162.510 Porsche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 46,38 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 65,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,50 Prozent.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 97,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 24.07.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie eingenommen. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Porsche die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,45 EUR je Aktie belaufen.

