Porsche Aktie News: Porsche verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 69,36 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:45 Uhr 0,2 Prozent auf 69,36 EUR. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 69,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.803 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 63,78 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (65,66 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 5,33 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,38 EUR.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 EUR, nach 1,50 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Porsche dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

