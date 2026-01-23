Premier Energies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Premier Energies hat am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,72 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,66 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,02 Prozent auf 19,36 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net