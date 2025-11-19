DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.516 -2,0%Euro1,1586 ±0,0%Öl64,73 -0,1%Gold4.095 +0,7%
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Rentendebatte

19.11.25 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Rentendebatte:

"Unverantwortlich ist auch, dass die (gesamte) Bundesregierung das Rententhema - mal wieder - in eine Kommission verschoben hat. Dabei ist längst klar, dass es nur ein paar bekannte Stellschrauben gibt, um das System zukunftssicher aufzustellen. Entweder die Älteren arbeiten länger, oder der Beitragssatz für die Jüngeren steigt - oder, letzte, realistische Möglichkeit: Der Steuerzuschuss aus dem Haushalt wächst immer weiter. Wichtig ist in jedem Fall, Anreize zur privaten Vorsorge zu setzen, deren Ruf mit dem Riester-Debakel leider bleibenden Schaden genommen hat."/DP/jha