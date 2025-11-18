DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -1,0%Nas22.708 -0,8%Bitcoin77.650 -2,2%Euro1,1597 +0,1%Öl63,78 -0,4%Gold4.016 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 RENK RENK73 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: Xiaomi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Xiaomi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Minderheitsregierung

18.11.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gedankenspiel: Minderheitsregierung:

Wer­bung

"Das Kalkül der Strategen, dass die Union durch die Befreiung vom sozialdemokratischen Joch mittel- bis langfristig gewinnen könnte, blendet aus, dass die Union dann in eine neue Abhängigkeit geriete, die noch viel problematischer für sie wäre als das Ringen mit der SPD. (.) Die äußert sich nicht zu den Gedankenspielen in der Union. Doch die Sozialdemokraten sind nicht so unbeteiligt, wie sie tun. Sie können dem Affen weiter Zucker geben - oder durch eine vernünftige Politik dazu beitragen, dass diese Koalition der "Verantwortung für Deutschland" gerecht wird, die sie übernehmen wollte. Vielleicht träumen aber manche in der SPD davon, dass auch ihnen eine von der AfD tolerierte und dafür von vielen gehasste Minderheitsregierung Merz etwas bringen könnte: eine rot-rot-grüne Mehrheit in der nächsten Bundestagswahl."/yyzz/DP/men