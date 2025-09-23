DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -2,2%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin97.543 -0,7%Euro1,1732 -0,1%Öl67,15 +0,7%Gold3.695 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Intel 855681 SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nikkei 225 steigt deutlich -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Novartis im Fokus
Top News
Aktien von Tesla & Alpühabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas Aktien von Tesla & Alpühabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas
Abseits von KI und Leitzins - Portfoliomanager rät zu diesen Small- und Mid-Caps Abseits von KI und Leitzins - Portfoliomanager rät zu diesen Small- und Mid-Caps
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Putins Provokationen

22.09.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Putins Provokationen

Dass Russland das Hoheitsgebiet von NATO-Staaten verletzt, indem es zum Beispiel mit Kampfflugzeugen oder Aufklärern in den Luftraum eindringt, ist eine Sache, die ernst zu nehmen ist. Aber Hysterie ist fehl am Platz. (.) Es gibt eine Reihe von abgestuften Möglichkeiten, eindringende Flugzeuge abzufangen und zur Umkehr zu zwingen. Wahr ist allerdings auch, dass sie letztlich nur dann wirksam sind, wenn die verteidigenden Luftstreitkräfte äußerstenfalls die Option haben, das Feuer zu eröffnen - und wenn sie das glaubwürdig vermitteln können. (.) Das heißt: nicht mit nervösem Finger reagieren, sondern mit entschlossener Haltung und angemessener militärischer Ausstattung. Das gilt für ganz Europa, aber auch und vor allem für Deutschland./yyzz/DP/zb