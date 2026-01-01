DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -5,6%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.546 -1,4%Euro1,1629 +0,4%Öl64,00 -0,3%Gold4.670 +1,6%
Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Streit über Grönland

19.01.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Streit über Grönland:

"Dass der italienische Verteidigungsminister nicht unrecht hatte, als er die Entsendung als "Anfang eines Witzes" verspottete, hat Berlin mit dem raschen Abzug der Bundeswehr nur bestätigt. Europa kann Grönland nicht gegen Russland oder China verteidigen, schon gar nicht gegen einen Übernahmeversuch Amerikas. Es wäre besser, das Gespräch mit Trump zu suchen. (.) In diesem Fall können die Europäer sogar auf mehr Unterstützung im Kongress zählen, auch bei den Republikanern. Mit einer neuen Runde im Zollstreit schwächen sich Amerika und Europa nur gegenseitig. (.) Die europäische Wirtschaft hat mehr zu verlieren als die amerikanische. (.) Und strategisch sollte man sich nichts vormachen: Die Arktis ist wichtig, aber noch wichtiger für Europas Sicherheit ist die Ostflanke."/yyzz/DP/he