Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Teilzeit

27.01.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu Teilzeit:

Jetzt ist mit der "Lifestyle-Teilzeit" der nächste Aufreger in der Pipeline. Substanz? Fehlanzeige. Erkenntnisgewinn? Erwartbar niedrig. Es sind vor allem Frauen, die ihre Arbeitszeit reduzieren - aber nicht, um in hippen Cafés zu sitzen oder extravaganten Hobbies nachzugehen. Hauptgründe für Teilzeit sind die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Verwandten, also Care-Arbeit. Das zeigen Studien und Umfragen, und es zeigt auch der Blick ins private und berufliche Umfeld. Andere Beschäftigte reduzieren ihre Arbeitszeit, weil sie sich überlastet fühlen und auszubrennen drohen - etwa in der Pflege, wo Vollzeitarbeit in den Burnout führen kann. An den realen Problemen der Menschen ändert der Vorstoß nichts: Es fehlen rund 300 000 Kita-Plätze in Deutschland. Ohne verlässliche Kinderbetreuung aber können viele Eltern einfach nicht mehr arbeiten, selbst wenn sie es wollten. Hier - und bei der bezahlbaren Pflege älterer Menschen - wäre der Staat dringend gefordert./yyzz/DP/stk