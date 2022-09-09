DAX-FLASH: Vorsichtige Stabilisierung im Bereich 25.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX versucht sich am Dienstag weiter zu stabilisieren. Die Marke von 25.000 Punkten steht dabei im Blick. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 24.998 Punkten. Das zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten bleibt damit zwar weiter ein gutes Stück weg, allerdings hat sich der Dax von seinem in der Vorwoche erreichten tiefsten Stand seit Ende 2025 auch schon wieder gut erholt.

"Die neuen Zolldrohungen von Donald Trump konnten dem Markt bislang nicht schaden", stellt Thomas Altmann fest, Marktexperte von QC Partners. "Bei Zolldrohungen ist der Markt in den vergangenen Monaten deutlich widerstandsfähiger geworden." Anleger hätten sich daran gewöhnt, dass nur einem Bruchteil der Drohungen auch tatsächlich Zölle folgten./ajx/jha/