Pressestimme: 'Handelsblatt' (Düsseldorf) zu Bundesbank-Gold

27.01.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Pressestimme: 'Handelsblatt' (Düsseldorf) zu Bundesbank-Gold:

Womöglich lässt der US-Präsident morgen den Goldschatz der Bundesbank konfiszieren, um Nato-Schulden einzutreiben. Die Vorstellung klingt aberwitzig. Doch Trump will sich die US-Notenbank, die mehr als ein Drittel des deutschen Goldschatzes hütet, untertan machen. Er verspottet die Europäer und verachtet das Völkerrecht, das Deutschlands Gold schützt. (.) Ausländisches Gold zu konfiszieren, hätte für die US-Regierung eine verhängnisvollere Wirkung als jeder Zoll. Kein Investor, der bei Trost ist, setzt sein Kapital einem Regime aus, das willkürlich enteignet. Insofern sind die Goldreserven, die ohnehin bloß symbolischen Wert haben, ein Frühwarnsystem, ob ausländisches Kapital in den USA noch sicher ist./yyzz/DP/stk