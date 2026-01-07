DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 -7,4%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.422 -0,9%Euro1,1680 ±-0,0%Öl60,22 -0,3%Gold4.421 -0,8%
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Inflation

08.01.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Inflation:

"In Deutschland fiel der Preisanstieg im Dezember gegenüber dem Vorjahr mit 1,8 Prozent sogar noch etwas niedriger aus. Doch gerade diese Zahl wirft die Frage auf, wie belastbar die guten Inflationsnachrichten tatsächlich sind. Ein wesentlicher Grund für den nachlassenden Preisdruck ist die anhaltende Schwäche der größten Volkswirtschaft Europas. Die lahmende Konjunktur in Deutschland dämpft die Inflation, weil es vielen Unternehmen schwerfällt, höhere Preise an die Endkunden weiterzugeben. Das ist zwar kurzfristig eine Entlastung für die Verbraucher, doch die Stimmung der deutschen Konsumenten ist so schlecht wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Spürbare Wachstumsimpulse sind von ihnen daher kaum zu erwarten. Die Euro-Zone hat kein Inflationsproblem mehr, aber nach wie vor ein massives Wachstumsproblem, und dafür ist Deutschland maßgeblich mitverantwortlich."/yyzz/DP/men